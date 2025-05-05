Європейський Союз готується до повної заборони імпорту трубопровідного і зрідженого російського газу до кінця 2027 року. Про це у понеділок, 5 травня, повідомив Bloomberg.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту. Проте Європа досі залежна від російського ЗПГ.

«Особливу складність становлять довгострокові контракти з пунктами «бери або плати», які не дозволяють європейським компаніям легко відмовитись від закупівель», – йдеться у матеріалі.

Джерела Bloomberg стверджують, що у червні Єврокомісія запропонує заборонити нові газові угоди з Росією вже цього року. А у наступному етапі під обмеження підпадуть і чинні довгострокові контракти. Проте такий графік залежить від здатності ЄС отримувати альтернативні постачання газу зі США, Катару, Канади та Африки.

«Відмова від російського газу не повинна суттєво вплинути на ціни чи енергетичну безпеку ЄС – на ринку очікується зростання глобальної пропозиції ЗПГ найближчими роками. Водночас остаточні формулювання ініціативи ще можуть зазнати змін», – додають у дописі.

Раніше повідомляли, що на відміну від нафти, на імпорт російського газу Євросоюз санкції не накладав, зокрема й тому, що Угорщина обіцяла блокувати будь-які обмеження на російські енергоносії. А такі рішення потребують одностайної підтримки держав-членів ЄС.