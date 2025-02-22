Україна збільшує імпорт газу з Європи

Протягом двох місяців Україна планує імпортувати з Європи 800 млн кубометрів газу. Це необхідно, щоб компенсувати скорочення видобутку газу після російських обстрілів. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

Зазначається, що останнім часом росіяни посилили атаки на українські газосховища. Раніше Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а споживання газу взимку становило до 140 млн кубометрів на добу. Внаслідок російських обстрілів видобуток газу в Україні скоротився на 40%. Під атаку потрапили родовища української газової компанії «Нафтогаз».

«Цього опалювального сезону ми могли б обійтися без імпорту, але атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку», – цитує Reuters анонімне джерело.

Імпорт газу Україна почала збільшувати на початку лютого. З того часу обсяги імпорту зросли майже в 10 разів – до понад 20 млн кубометрів на добу. Reuters з посиланням на джерело пише, що попри низькі обсяги газу в сховищах, з запланованим імпортом і власним видобутком Україна зможе пройти опалювальний сезон без накладення будь-яких обмежень на промисловість та населення. При цьому зазначається, що українські газосховища вразливі до російських обстрілів, оскільки вони здебільшого розташовані у прифронтовій Харківській області, а також у сусідній Полтавщині.

За даними джерела Reuters, до початку опалювального сезону 2025/26 Україні необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів газу. На початок поточного сезону в сховищах України було 12,9 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, 10 лютого внаслідок російської атаки зазнали пошкоджень виробничі потужності Групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Подробиць щодо наслідків атаки у компанії не розголошували.