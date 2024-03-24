Окупанти пошкодили наземну інфраструктуру українського підземного сховища газу

Голова групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов запевнив, що ранковий обстріл інфраструктури одного з українських підземних сховищ газу не вплине на газопостачання. Про це Олексій Чернишов повідомив у Facebook у неділю, 24 березня.

За словами Олексія Чернишова, критичних наслідків через атаку немає, адже газ міститься на значній глибині.

«Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей. Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам», – написав Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов також повідомив, що ліквідація наслідків триває згідно зі сценарієм ПЛАС – Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

Нагадаємо, що після нічної атаки, коли Львівщину атакували дронами-камікадзе та ракетами, вранці 24 березня росіяни ще раз запустили ракети в той сам об’єкт критичної інфраструктури в області. Цього разу це були гіперзвукові ракети «Кинджал». Ракети пошкодили наземну інфраструктуру українського підземного сховища газу.

Зазначимо, що Західний комплекс підземного зберігання газу розташований у Прикарпатському регіоні і містить 5 газосховищ: Більче-Волицько-Угерське, Угерське, Опарське, Дашавське й Богородчанське. Підземні газосховища комплексу пов’язані системою газопроводів, що створює сприятливі умови для перерозподілу потоків газу, задоволення потреб місцевих і віддалених споживачів. Також є можливість накопичувати необхідні резерви газу для розв’язання оперативних і стратегічних завдань.