Ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми, але впродовж ночі росіяни знову прицільно били БПЛА та ракетами по енергетичних об’єктах України. Про це повідомила прес-служба «Укренерго» зранку у неділю, 24 березня.

Уламки пошкодили частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтну лінію електропередачі на Дніпропетровщині.

«У м. Кривий Ріг фіксувались перебої з теплопостачанням та були порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах. Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС», – йдеться у повідомленні.

Фахівці «Укренерго» та обленерго на Дніпропетровщині відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів. Також відновлено надійність живлення ЗАЕС – лінію, що вимикалась, повернули в роботу.

У відомстві повідомили, що у Харкові діють мережеві обмеження, викликані пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури.

Водночас на Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання.

Як інформував ZAXID.NET, унаслідок російської атаки в Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень, без тепла залишились близько 70 тис. людей.