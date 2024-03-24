Окупанти використали для атаки дрони-камікадзе

Російські війська у ніч на неділю, 24 березня, атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе. В результаті атаки понад 76 тис. людей залишилися без тепла, повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі російські війська атакували область ударними дронами. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджено тепломережі та лінію електропередач. Через перепад напруги в місті відключено кілька котелень», – заявив Лисак.

Без тепла залишилися шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. Також повідомляється, що без тепла залишилося три тисячі будинків, де загалом проживає 76 тис. людей. В одній із медустанов були перебої з електропостачанням, її відновили.

«Цілив агресор з критичної інфраструктури і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Без світла залишилося понад три тисячі абонентів у Нікополі та понад 6,4 тисячі – в районі. Електропостачання вже відновлено», – додав глава ОВА.

Зазначимо, що окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників із північного та південного напрямів. Пізніше стало відомо про пуск ракет із бомбардувальників Ту-95. Вибухи було чути у Києві, а також Київській, Хмельницькій та Львівській областях. Повідомлялося, що у столиці через падіння уламків виникла пожежа в одному із районів Києва: в Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень. У Шевченківському районі – на територію паркової зони і на територію житлової забудови, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.