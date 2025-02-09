На початку лютого Україна почала різко збільшувати імпорт газу

Український імпорт європейського газу зберігається на високому рівні й становить 16,3 млн м3 у неділю, 9 лютого. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані оператора державної газотранспортної системи.

Згідно з даними, Україна імпортує:

7,3 млн м 3 газу зі Словаччини,

газу зі Словаччини, 7,1 млн м 3 газу з Угорщини,

газу з Угорщини, 1,8 млн м3 газу з Польщі.

В агентстві зазначають, що Україна почала різко збільшувати імпорт газу минулого тижня на тлі російських ракетних атак по об’єктах українського газового сектору в останні місяці.

«У січні Росія запустила десятки ракет і безпілотників по Львівській області, де розташовані газові сховища, і по Харківській області, головному українському газовидобувному регіону», – ідеться в повідомленні.

Додамо, минулого тижня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що при підготовці до наступного опалювального сезону Україні потрібно буде імпортувати щонайменше 1 млрд м3 газу. За його словами, витрати за імпортний газ покриє Група Нафтогаз власним коштом, а також кредитами, зокрема, від ЄБРР. Крім того, ведуться переговори із партнерами про можливість надання газу як гранту.

У «Нафтогазі» повідомили, що в Україні достатньо запасів газу для проходження цієї зими. Групи компанії забезпечують видобуток, зберігання та постачання газу, а також імпортують паливо.

Ексочільник ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон 4 лютого написав, що Група Нафтогаз терміново закупила близько 150 млн м3 газу в Євросоюзі на лютий. Він зазначив, що вартість купленого газу вдвічі більша, ніж влітку – 28000 грн/тис. м3 без ПДВ.