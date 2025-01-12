Пропонувала допомогу Словаччині, проте та її відкинула

Україна пропонувала допомогу Словаччині після повного зупинення транзиту російського газу. Втім, прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо «пихато відмовився», повідомив у неділю 12 січня, президент України Володимир Зеленський в Х.

«Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто – замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки», – написав Володимир Зеленський.

За словами президента, Роберт Фіцо припустився помилки, сподіваючись, що «його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно». Президент наголосив, що словацький міністр, який нещодавно відвідував Владіміра Путіна, зробив програшну ставку «на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд».

«Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого», – написав Володимир Зеленський.

Президент висловив сподівання, що диверсифікація джерел постачання енергоносіїв до Європи та співпраця з Єврокомісією зможуть покращити ситуацію в країнах ЄС, Крім того, Зеленський сподівається на виконання політики обраного президента США Дональда Трампа щодо збільшення поставок американського газу до Європи. На його думку, ці кроки допоможуть подолати проблеми, «які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів».

Конфлікт щодо транзиту російського газу

У грудні 2024 року, після рішення України припинити транзит російського газу до країн Європи, Роберт Фіцо почав погрожувати Україні припинити електропостачання та навіть поскаржився лідерам ЄС на Зеленського через відмову продовжити транзит російського газу Україною. Своє звернення Фіцо аргументував тим, що припинення транзиту газу начебто зашкодить ЄС більше, ніж Росії. 2 січня, вже після остаточного припинення транзиту, Фіцо знову пригрозив Україні, назвавши її дії «саботажем» та заявивши, що в Словаччині готові вести перемовини щодо припинення постачання електроенергії до України та суттєво зменшити підтримку українських громадян, які перебувають на території країни.

За даними словацького видання Dennik N, звернення з погрозами Україні Фіцо записав не у Словаччині – востаннє про місцеперебування політика було відомо 22 грудня, коли той прибув на аудієнцію до Владіміра Путіна у Москву. За фоном відеозвернення Фіцо один із читачів впізнав штори та старовинний телефон елітного готелю Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої.

На початку січня 2025 року у Братиславі пройшов мітинг проти політики Роберта Фіцо – кілька тисяч словаків протестували проти проросійської риторики політика, який неодноразово блокував рішення ЄС щодо російських санкцій, виступає за переговори України та Росії на умовах країни-агресора, а також нещодавно виступив із погрозами Україні через блокування транзиту російського газу до Європи.

Попри протести словаків, 12 січня до Росії вилетіла з візитом делегація, до якої увійшли чотири депутати провладної партії Роберта Фіцо Smer-SD, а також двоє депутатів Словацької національної партії SNS. У Москві політики зустрінуться з представниками Держдуми й деякими членами російського уряду, з якими обговорять постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні. Зазначається, що Польща не дозволила делегації пролетіти своїм небом до Росії, через що літаку зі Словаччини довелося летіти через Чехію та Німеччину.