Європейський Союз 6 травня планує опублікувати детальну стратегію відмови від імпорту російських нафти й газу. Про це повідомив Reuters у понеділок, 14 квітня.

ЄС зобов’язався припинити імпорт російських викопних енергоносіїв до 2027 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проте публікацію конкретного плану цього процесу кілька разів відкладали. Як зазначають журналісти, частково зволікання пов’язані з невизначеністю через тарифну політику президента США Дональда Трампа.

«Хоча поставки російського трубопровідного газу різко скоротилися з 2022 року, у 2024 році Росія, як і раніше, забезпечила 19% із загального постачання газу та СПГ до Євросоюзу», – додають у матеріалі.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ЄС заплатив Росії 21,9 млрд євро за нафту і газ у період з лютого 2024 року по лютий 2025 року.

На відміну від нафти, на імпорт російського газу Євросоюз санкції не накладав, зокрема й тому, що Угорщина обіцяла блокувати будь-які обмеження на російські енергоносії. А такі рішення потребують одностайної підтримки держав-членів ЄС.

«Єврокомісія поки не розкривала, які інструменти планує запропонувати для пришвидшення енергетичної незалежності від Росії», – додають у повідомленні.

Варто зазначити, що повна відмова від російського газу означатиме зростання закупівель ЄС у США та інших постачальників.

Financial Times пише, що Брюссель також вивчає варіанти, які дозволили б європейським компаніям розірвати довгострокові газові контракти з Росією, не виплачуючи їй величезні штрафи.

Нагадаємо, 6 лютого після повного припинення транзиту російського газу через Україну, з 1 лютого 2025 року словацька газова компанія SPP розпочала імпорт російського газу через газопровід «Турецький потік».