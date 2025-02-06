Словаччина отримуватиме російський газ транзитом через Угорщину

Після повного припинення транзиту російського газу через Україну, з 1 лютого 2025 року словацька газова компанія SPP розпочала імпорт російського газу через газопровід «Турецький потік». Про це у четвер, 6 лютого, повідомив голова правління компанії Войтех Ференц.

За словами посадовця, SPP досі має чинний контракт з російським «Газпромом», і плата за транзит газу зберігається на значно нижчому рівні, ніж в інших постачальників. Скільки саме газу імпортує Словаччина, Ференц не уточнив – втім на кінець квітня 2025 поставки газу цим маршрутом очікують подвоїти.

Водночас голова торгового відділу SPP Міхал Лалік зазначив, що навіть за наявності угоди про постачання російського газу, Словаччині, можливо, все одно доведеться імпортувати газ іншими маршрутами. Це зумовлено нижчою пропускною спроможністю «Турецького потоку».

Зазначимо, «Турецький потік» – міжнародний газопровід, який проходить по дні Чорного моря з Росії до Туреччини. За п'ять років роботи трубопроводу у Туреччину та країни Європи ним транспортували 104,2 млрд м3 газу.

Словаччина отримуватиме російський газ транзитом через Угорщину, яка також підтримує продовження поставок газу з країни-окупанта. До слова, Угорщина і раніше отримувала газ через «Турецький потік», який потім перепродавала до інших країн.

Конфлікт щодо транзиту російського газу

У грудні 2024 року, після рішення України припинити транзит російського газу до країн Європи, Роберт Фіцо почав погрожувати Україні припинити електропостачання та навіть поскаржився лідерам ЄС на Зеленського через відмову продовжити транзит російського газу Україною. Своє звернення Фіцо аргументував тим, що припинення транзиту газу начебто зашкодить ЄС більше, ніж Росії.

2 січня, вже після остаточного припинення транзиту, Фіцо знову пригрозив Україні, назвавши її дії «саботажем» та заявивши, що в Словаччині готові вести перемовини щодо припинення постачання електроенергії до України та суттєво зменшити підтримку українських громадян, які перебувають на території країни. За словами Володимира Зеленського, Україна пропонувала допомогу Словаччині після повного зупинення транзиту російського газу, але Фіцо «пихато відмовився».

Тим часом у Словаччині відбулися масштабні протести проти проросійської політики Фіцо – люди вийшли на вулиці з гаслами «Словаччина – це Європа», «Не колабораціонуй з росіянином», «Досить Фіцо». До слова, у Братиславі на мітинг зібралися 40 тисяч протестувальників, а в Кошице – понад 15 тисяч людей.