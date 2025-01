У п’ятницю, 24 січня, у низці міст Словаччини розпочалися протести проти політики уряду проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо. На мітинги прийшли тисячі людей, які підтримують проєвропейський курс та допомогу Україні, повідомило видання Aktuality.

Мітинги у низці словацьких міст організувала ініціатива «Мир Україні» у співпраці з опозиційними політичними партіями. Протести розпочалися у столиці Словаччини Братиславі, а також у Кошице, Жиліні, Нітрі та інших містах країни. Крім того, видання повідомило про активізацію протестів на території Польщі, Німеччини, Чехії, а також Ірландії.

Протестувальники вийшли на вулиці з гаслами «Словаччина – це Європа», «Не колабораціонуй з росіянином», «Досить Фіцо».

This is Bratislava tonight.



Thousands of people demonstrating for a European Slovakia & against the pro-Kremlin policies of PM Fico. pic.twitter.com/8rEnALWKVP