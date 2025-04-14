Великдень – це не лише світле релігійне свято, а й особлива нагода зібратися всією родиною за святковим столом. Щоб здивувати близьких і створити справжню святкову атмосферу, важливо підібрати смачне й різноманітне меню. У добірці від ZAXID.NET зібрані найкращі рецепти на Великдень 2025 року – від традиційної паски до оригінальних м’ясних і овочевих страв.

Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто хоче насолодитися традиційною паскою. Приготуйте несолодку паску за старовинним бабусиним рецептом, який передавався з покоління в покоління.

Шинка – один із головних смаків Великоднього столу. Простий у домашньому приготуванні, ароматний і ніжний м’ясний делікатес припаде до смаку всій родині.

Шпинатні млинці з червоною рибою – це вишукана і водночас проста у приготуванні страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Вони поєднують яскравий колір, ніжну текстуру та насичений смак. Така закуска не тільки смачна, а й корисна, адже містить багато вітамінів.

Цей салат із хурмою та куркою – справжній витвір кулінарного мистецтва: легкий, соковитий і поживний. Він чудово поєднує солодку хурму, легку кислинку гранату, ніжну моцарелу та запечені курячі стегенця. Якщо ви шукаєте ідеї для святкових страв, то цей варіант неодмінно сподобається вашим гостям.

Салат з куркою та редисом – це легка, весняна страва, яка поєднує ніжність м’яса та свіжість овочів. Він ідеально підходить для святкового столу. Такий салат не лише смачний, а й корисний, багатий на білок та вітаміни.

Запечений хек з овочами – це страва, яка не потребує зайвих зусиль, але виглядає так, ніби ви старалися годинами. Легка, ароматна й дуже соковита, ідеальний варіант, коли хочеться чогось корисного і смачного. Овочі додають яскравості та смаку, а риба залишається ніжною всередині з апетитною скоринкою.

Буряк – це не лише смачний, а й дуже корисний продукт. Він містить велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів, що сприяють покращенню здоров’я. Легкість приготування цього салату та його яскравий смак роблять його ідеальним варіантом для будь-якої пори року.