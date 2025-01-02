Цей салат із хурмою та куркою – справжній витвір кулінарного мистецтва: легкий, соковитий і поживний. Він чудово поєднує солодку хурму, легку кислинку гранату, ніжну моцарелу та запечені курячі стегенця. Якщо ви шукаєте ідеї для святкових страв, то цей варіант неодмінно сподобається вашим гостям.

Інгредієнти:

хурма – 1-2 шт.;

філе куряче або стегна – 2 шт.;

моцарела – 100 г;

гранат – ½ частина;

салатний мікс – 70 г;

олія – 2 ст. л.;

лимонний сік – 1 ч. л.;

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування:

М’ясо посоліть та поперчіть, викладіть у застелену пергаментом форму та запечіть у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хв. По готовності залиште охолоджуватися до кімнатної температури, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Почистьте половину гранату та розберіть його на окремі зернята. Хурму наріжте часточками або трикутниками.

Запечене м’ясо наріжте соломкою.

У салатницю викладіть салатний мікс або іншу улюблену зелень, зернята гранату, шматочки хурми, моцарели та курки. Заправте салат олією та лимонним соком, посоліть собі до смаку, перемішайте та одразу подавайте.