Легкий салат з хурмою, куркою та гранатом. Рецепт дня0
Цей салат із хурмою та куркою – справжній витвір кулінарного мистецтва: легкий, соковитий і поживний. Він чудово поєднує солодку хурму, легку кислинку гранату, ніжну моцарелу та запечені курячі стегенця. Якщо ви шукаєте ідеї для святкових страв, то цей варіант неодмінно сподобається вашим гостям.
Інгредієнти:
- хурма – 1-2 шт.;
- філе куряче або стегна – 2 шт.;
- моцарела – 100 г;
- гранат – ½ частина;
- салатний мікс – 70 г;
- олія – 2 ст. л.;
- лимонний сік – 1 ч. л.;
- сіль та перець до смаку.
Спосіб приготування:
М’ясо посоліть та поперчіть, викладіть у застелену пергаментом форму та запечіть у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хв. По готовності залиште охолоджуватися до кімнатної температури, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Почистьте половину гранату та розберіть його на окремі зернята. Хурму наріжте часточками або трикутниками.
Запечене м’ясо наріжте соломкою.
У салатницю викладіть салатний мікс або іншу улюблену зелень, зернята гранату, шматочки хурми, моцарели та курки. Заправте салат олією та лимонним соком, посоліть собі до смаку, перемішайте та одразу подавайте.