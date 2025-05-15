Насамперед не потрібно панікувати, адже їсти потемніле авокадо безпечно

Авокадо вважається дуже корисним фруктом, проте часто трапляється, що вже за кілька годин після розрізання воно починає темніти. Nv Food розповідає, чи справді варто одразу викидати такий плід.

Насамперед не потрібно панікувати, адже їсти потемніле авокадо безпечно. Вся річ у тому, що потемніння авокадо – це природний процес. Коли м'якуш фрукта взаємодіє з киснем у повітрі, вона виробляє меланін, через що авокадо може потемніти. Така ж реакція відбувається, коли ви нарізаєте яблуко.

Отже, якщо фрукт має приємний запах, не надто м’який та без ознак плісняви – його можна безпечно вживати в їжу. Але єдина відмінність у смаку може полягати в тому, що темний авокадо може бути трохи гірким або мати м’якшу текстуру.

Проте, якщо ви хочете довше зберегти зелений колір авокадо, ви можете вичавити трохи лимонного соку на нього, щоб уповільнити процес потемніння.