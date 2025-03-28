Ті, хто почав використовувати керамічний ніж, запевняють – цей лайфхак справді працює

Авокадо залишається популярним продуктом у багатьох раціонах, особливо в салатах та гуакамоле. Проте після нарізки зовнішній вигляд може змінитись та перестати бути апетитним. Shuba розповідає, чому не потрібно нарізати авокадо металевим ножем.

Експерти та фуд-блогери поділились лайфхаком, завдяки якому можна уповільнити процес потемніння овочу. Авокадо практично не темнітиме, якщо використовувати при нарізці не металевий ніж, а пластиковий або керамічний. Такі ножі не зупинять потемніння, але помітно продовжать природний колір мʼякоті.

Ті, хто почав використовувати керамічний ніж, запевняють – цей лайфхак справді працює. Також спробуйте змастити нарізаний авокадо оливковою олією або капнути на нього лимонний сік.

Якщо не встигли зʼїсти нарізаний авокадо, спробуйте зберігати його в контейнері з нарізаною цибулею або очищеним часником.