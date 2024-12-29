Якщо ви хочете додати до святкового столу щось особливе, спробуйте салат «Мімоза» з грушею та лососем. Цей цікавий варіант класичного салату поєднує ніжність риби та м’якість груші, створюючи неповторний смаковий контраст. Легкий у приготуванні, цей салат стане яскравим акцентом на вашому новорічному столі, пише Shuba.

Інгредієнти:

філе сьомги – 250 г;

яйця курячі – 4 шт.;

груші – 1 шт.;

сир твердий – 100 г;

домашній майонез – 200 г;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Відваріть яйця круто. Відваріть рибне філе у підсоленій воді з додаванням лаврового листа та 2-3 шт. перцю горошком.

В окремі миски натріть сир, грушу без шкірки. Відокремте в готових яйцях білки від жовтків. Розімніть готове рибне філе або консервовану рибу виделкою. Підготуйте плоску тарілку або салатницю.

Викладіть салат шарами:

терті білки 2-х яєць; тертий сир; половина рибного філе або половина консервованої риби; шар майонезу; терта груша; терті жовтки 4 яєць; тертий сир; залишок риби; шар майонезу; терті білки 2-х яєць.

Зробіть салату «капелюшок» із жовтків, використавши їх кількість за своїм смаком. Перед тим, як подати салат, потримайте його у холодильнику близько години.