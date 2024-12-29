«Мімоза» з грушею і лососем. Рецепт для новорічного столу0
Якщо ви хочете додати до святкового столу щось особливе, спробуйте салат «Мімоза» з грушею та лососем. Цей цікавий варіант класичного салату поєднує ніжність риби та м’якість груші, створюючи неповторний смаковий контраст. Легкий у приготуванні, цей салат стане яскравим акцентом на вашому новорічному столі, пише Shuba.
Інгредієнти:
Відваріть яйця круто. Відваріть рибне філе у підсоленій воді з додаванням лаврового листа та 2-3 шт. перцю горошком.
В окремі миски натріть сир, грушу без шкірки. Відокремте в готових яйцях білки від жовтків. Розімніть готове рибне філе або консервовану рибу виделкою. Підготуйте плоску тарілку або салатницю.
Викладіть салат шарами:
- терті білки 2-х яєць;
- тертий сир;
- половина рибного філе або половина консервованої риби;
- шар майонезу;
- терта груша;
- терті жовтки 4 яєць;
- тертий сир;
- залишок риби;
- шар майонезу;
- терті білки 2-х яєць.
Зробіть салату «капелюшок» із жовтків, використавши їх кількість за своїм смаком. Перед тим, як подати салат, потримайте його у холодильнику близько години.