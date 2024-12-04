Зроблений у домашніх умовах майонез – це чудова альтернатива покупним соусам, до складу яких входять не надто корисні компоненти. Домашній майонез робиться на основі яєць та олії, тому ви сміливо можете готувати свої улюблені салати, до прикладу, шубу чи олів’є, у яких цей соус є одним з головних інгредієнтів.

Інгредієнти:

жовтки – 2 шт.;

соняшникова олія – 125-150 мл;

гірчиця – 10 г;

сік лимона – 1 ст. л.;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Відокремте білки від жовтків. Покладіть жовтки і гірчицю в скляну або металеву миску, досить велику для того, щоб в ній можна було збити соус віничком. Щоб вам було зручніше збивати, і миска не рухалася, обгорніть її складеним в трубочку рушником, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Злегка збийте жовтки з гірчицею за допомогою віничка. Додайте сік лимона, дрібку солі та добре збийте суміш. Вона повинна стати однорідною.

В отриману масу тонкою цівкою влийте соняшникову олію, не забуваючи постійно збивати. Трохи додали – збили вінчиком, ще трохи додали – знову збили вінчиком.

В отриману масу тонкою цівкою влийте соняшникову олію, не забуваючи постійно збивати.

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