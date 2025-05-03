У холодильнику огірки можуть залишатися хрумкими максимум три дні

Багатьом знайома ситуація: лише вчора купили пружні та хрумкі огірки, а вже сьогодні вони стали м’якими та в’ялими на кінчиках. Звісно все можна відрізати, але це вкрай неекономно. Shuba розповідає, чому огірки так швидко в’януть та як зберегти їх твердими та хрумкими.

Правильні методи зберігання

Багато хто зберігає огірки в холодильнику, проте це неправильно. Зберігання за температури нижче 10°C спричиняє пошкодження від переохолодження: плями, водянистість і швидке гниття. Краще їх зберігати за кімнатної температури, адже так вони довше залишатимуться свіжими.

У холодильнику вони можуть залишатися хрумкими максимум три дні. Тому якщо ви вже поклали їх туди, то не кладіть на нижню полицю, тому що вона зазвичай є найхолоднішою частиною холодильника.

Огірки також дуже чутливі до етилену – природного газу, який прискорює дозрівання та псування. Зберігайте їх окремо від продуктів з високим вмістом етилену, таких як банани, помідори, яблука.

Як «реанімувати» м’які огірки?

Щоб відновити твердість огірків потрібно наповнити велику миску холодною водою. У воду бажано покласти декілька кубиків льоду. Потім занурте туди огірки та почекайте 15-30 хвилин. Холод допоможе ущільнити огірки, але з’їсти їх потрібно одразу.