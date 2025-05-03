Паста з індичкою та спаржею – це смачна і водночас корисна страва, що поєднує ніжне м’ясо й сезонні овочі. Легка, але ситна, ця страва дарує відчуття домашнього тепла й гастрономічного задоволення. Особливо смакує навесні, коли спаржа тільки-но з’являється на ринку.

Інгредієнти:

макарони – 500 г;

індичка – 500 г;

спаржа (спаржева квасоля-1 пучок) – 300 г;

оцет – 50 мл;

оливкова олія – 100 г;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Філе індички посолити, поперчити, злегка скропити оцтом і змастити оливковою олією. Обсмажити м’ясо на грилі до готовності, після чого нарізати тонкими смужками, пише Smak.

У каструлі закип’ятити підсолену воду й відварити пасту до майже готового стану. За кілька хвилин до закінчення варіння додати спаржу та довести все до повної готовності.

Злити воду, пасту з овочами збризнути оливковою олією та додати обсмажену індичку.

Добре перемішати, приправити чорним перцем і подавати гарячою.