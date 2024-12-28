Іспанські пінчос – це не просто закуски, а справжній кулінарний витвір, який дозволяє насолодитися різноманіттям смаків і текстур в одній страві. Завдяки своїй різноманітності та простоті приготування, пінчос ідеально підходять для святкового столу або як легка закуска на будь-який випадок. Shuba ділиться трьома оригінальними варіантами пінчос, які здивують ваших гостей і подарують незабутні враження від смаку.

Інгредієнти:

французький багет – 2 шт.;

хамон – 100 г;

маслини без кісточки – 1 скл.;

томати – 2 шт.;

томати чері – 4 шт.;

зубки часнику – 2 шт.;

соус песто – 2 ст. л.;

цукіні – 1 шт.;

перець червоний солодкий – 2 шт.;

сир дорблю – 50 г;

сардини в олії – 150 г;

цибуля червона – 1 шт.;

базилік (гілочка) – 1 шт.

Спосіб приготування

Помийте помідор, перці та цукіні. Перці розріжте та звільніть від насіння. Цукіні наріжте кружальцями. Добре обсушіть паперовим рушником. Очистіть від шкірки часник та цибулю. Помийте та висушіть базилік, подрібніть його. Наріжте багет на скибки. Відріжте половину цибулі та наріжте півкільцями.

Розігрійте невелику кількість оливкової олії та обсмажте на ній багет. Викладіть грінки на пласку тарілку, вкриту паперовим рушником.

Пінчос із хамоном

Потріть у глибоку миску помідор, налийте 1 ч. л. олії, додайте подрібнений базилік, трохи солі та перемішайте. Змастіть томатним соусом обсмажену хлібну скибочку, покладіть на неї слайс хамону, 0,5 ч. л. соусу песто, оливку, половинку чері та листок базиліку. Проколіть бутербродик шпажкою або зубочисткою. Зробіть іще 3 порції.

Пінчос із сардинами

Обсмажте на сковорідці крупно нарізані перці, цілі зубчики часнику та половину цибулі. Покладіть усі обсмажені інгредієнти, окрім однієї скибки перцю, в чашу блендера та збийте до однорідної маси. Заправте суміш сіллю та олією. Візьміть обсмажений багет, добре змастіть овочевим соусом, покладіть сардину, півкільце свіжої цибулі, прикрасьте оливкою та базиліком, проколіть шпажкою. Зробіть ті ж самі кроки з трьома іншими грінками під сардини.

Пінчос із цукіні

Візьміть 4 грінки та змастіть їх сиром. Покладіть змащений багет на тарілку та залиште до потреби. Розігрійте на сковорідці олію, обсмажте цукіні. Соліть наприкінці обсмажування. Викладіть кружальця на грінки, додайте шматочок обсмаженого перцю та листок базиліку. Проколіть бутерброди шпажками.