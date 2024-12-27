Складаючи новорічне меню, не забувайте про закуски, адже вони завжди актуальні. Хрусткі крокети з креветок – ідеальний варіант на Новий рік. Крокети – це кульки з м'яса або морепродуктів, обвалені в сухарях та обсмажені в олії. Як приготувати крокети з креветками у вершковому соусі, пише UkrMedia.

Інгредієнти:

креветки – 300-400 г;

вершкове масло – 50 г;

борошно – 90 г;

молоко – 400 мл;

рослинна олія – 500 мл;

лимон – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

зелень – 1 пучок;

сіль за смаком;

чорний мелений перець за смаком;

панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо соус для креветок. Для цього потрібно на малому вогні розтопити вершкове масло в каструлі. Потім додати туди борошно і перемішати до отримання однорідної маси. Влити молоко і варити до тих пір, поки соус не загусне. При цьому продовжувати помішувати вміст.

Зняти соус з вогню, вичавити в нього 1/3 лимона, додати 1 жовток, всі очищені креветки (за бажанням їх можна також подрібнити), нарізану зелень. Посолити і поперчити цю суміш і поставити в холодильник на 2 години.

Відокремити в яйцях жовток, виливши його в миску і збивши його. В іншу посудину насипати панірувальні сухарі. Ще в одну миску насипати борошно.

Сформувати крокети з креветочної суміші. Обваляти їх по черзі в борошні, в жовтках, потім у панірувальних сухарях.

Нагріти олію у фритюрниці (можна взяти також глибоку металеву каструлю) до 180 градусів. Обсмажити крокети в киплячій олії впродовж 6 хвилин. Вийняти крокети з олії і викласти на паперовий рушник, щоб у нього вбралися залишки олії.

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