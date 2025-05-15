Щоб цього уникнути, достатньо дотримуватися кількох перевірених порад

Кип’ятіння молока здається простою справою, однак на практиці воно часто витікає або підгоряє. Щоб цього уникнути, достатньо дотримуватися кількох перевірених порад. Znaj.ua розповідає, як правильно підігрівати молоко, щоб не витрачати нерви на прибирання.

Перш за все, молоко збігає тому, що при нагріванні крапельки жиру у молоці зливаються одна з одною. А казеїн, який є компонентом молочного білка, згортається, через що утворюється пінка. Саме вона у результаті заважає вільному виходу водяної пари з дна каструлі. У результаті пар просто «змушений» підіймати пінку, щоб вибратися, а вона відповідно вихлюпується за краї посуду.

Корисні поради, щоб молоко не збігало:

Покладіть дерев’яну ложку або лопатку на каструлю з молоком. Також можна помістити спочатку ложку у каструлю, а тоді залити молоко та поставити його на плиту. Також змастіть краї каструлі зсередини рослинною олією або вершковим маслом. На дно каструлі покладіть блюдце дном договори або кришку для консервування бортиками вниз. Під ними залишиться повітря, яке допоможу сформуватися великим та міцним бульбашкам.

Корисні поради, щоб молоко не пригоріло: