У свіжому парному молоці, яке тільки-но видоїли, бактерій немає, проте дуже скоро вони з'являються, потрапляючи туди з повітря

Молоко – корисний продукт, що швидко псується. Вже через день-два воно може стати кислим, змінюючи свій смак та консистенцію. ТСН розповідає, чому так відбувається і як продовжити термін його свіжості.

Як швидко скисає молоко?

Багато що залежить від температури повітря. Чим тепліше, тим швидше молоко скисне. В теплі свіже молоко починає скисати вже через 8-12 годин, а то й швидше – в ньому оселяються кисломолочні бактерії.

Чи можна пити скисле молоко?

У свіжому парному молоці, яке тільки-но видоїли, бактерій немає, проте дуже скоро вони з'являються, потрапляючи туди з повітря. Бактерії, які харчуються цукром, що містяться в молоці, дуже швидко розвиваються. Руйнуючи цукор, бактерії перетворюють його на кислоту, тому молоко і стає кислим на смак. Ці бактерії сприяють тому, що білок у молоці згортається, і однорідне молоко стає неоднорідним – розділяється на сироватку і густу масу.

Це не означає, що його в такому вигляді не можна вживати. Навпаки, скисле молоко дуже корисне і легше засвоюється організмом. Незбиране молоко перетравлюється не дуже добре – всього на 32%, зате кефір – на 91%. Важливо і те, що різні види молочнокислих бактерій, які швидко розмножуються в молоці, захищають кишківник від патогенних бактерій. Крім того, кальцій, який так необхідний організму в будь-якому віці, ліпше засвоюється саме в кислому молоці.

Як зберегти молоко свіжим довше?

Щоб продовжити свіжість молоко, його варто зберігати в холодильнику. Також потрібно стежити, щоб молоко було налите в ретельно вимитий посуд. Молоко потрібно зберігати в темному місці, оскільки світло руйнує вітаміни, які містяться в молоці. Ідеально – в непрозорій місткості.