Холодні вершки збиваються до легких піків швидше, ніж вершки кімнатної температури

Збиті вершки – популярний компонент багатьох десертів, від фруктових ласощів до багатошарових тортів. Зараз складно уявити собі кухню без міксера, однак, якщо у вас немає можливості ним скористатися, це зовсім не означає, що ви не зможете приготувати збиті вершки. Ukr.Media розповідає про кілька перевірених методів, які дозволять збити вершки навіть без міксера.

Що потрібно для успішного збивання?

Використовуйте тільки охолоджені продукти. Холодні вершки збиваються до легких піків швидше, ніж вершки кімнатної температури. Подбайте про те, щоб охолодити не тільки вершки, але й інструменти, якими ви будете працювати, а також контейнер для зберігання вершків. Підсолоджуйте вершки в самому кінці. Перш ніж додавати в крем наповнювачі, вершки потрібно збити до бажаного стану. І тільки в самому кінці можна буде додати підсолоджувачі: цукор, кленовий сироп, мед або будь-які інші. Водночас додаються й ароматизатори: ванільний екстракт, кардамон або кориця, трояндова вода.

Способи збивання вершків без міксера