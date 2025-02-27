Маргарин винайшли як недорогий замінник вершкового масла на початку 20 століття

Маргарин – продукт, навколо якого існує безліч міфів. У деяких країнах він входить до рекомендацій щодо здорового харчування, в інших вважається шкідливим. Кулінари часто використовують його для випічки, адже для деяких страв він є кращим вибором, ніж масло. УНІАН розповідає з чого складається маргарин та як обрати якісний продукт.

Що таке маргарин і з чого його роблять

Маргарин винайшли як недорогий замінник вершкового масла на початку ХХ століття, коли вчені навчилися виробляти гідрогенізовані, тобто тверді рослинні жири. Завдяки цьому стало можливим виробництво схожого на масло дешевого твердого продукту з рослинних олій.

Однак згодом вчені з’ясували, що гідрогенізація рослинних олій підвищує вміст у продукті шкідливих трансжирів. Після оприлюднення цієї інформації в більшості країн продажі маргарину різко впали.

Зараз виробники навчилися згущати жири безпечними способами – переетерифікацією та фракціонуванням. При такій технології в продукті немає трансжирів. Такий маргарин безпечний для здоров'я.

Крім рослинних жирів маргарин також містить воду, емульгатори, ароматизатори, сіль та інші компоненти, які роблять його схожим на масло. Часто маргарин для схожості з маслом підфарбовують жовтими барвниками, оскільки його натуральний білий колір відлякує покупців.

Який маргарин купити

Для деяких страв маргарин кращий за масло. Особливо це актуально для листкового тіста, оскільки з маргарином воно виходить більш хрустким і повітряним. Але якщо це не зазначено в рецепті, то маргарином масло краще не замінювати, інакше випічка розтечеться і підгорить.

Що враховувати при виборі: