Що потрібно додати в молоко, щоб воно не скисло: незвичні лайфхаки
Швидке скисання молока – поширена проблема, з якою стикаються багато людей. Навіть свіже молоко може зіпсуватися всього за кілька днів. ТСН розповідає, які прості добавки допоможуть зберегти молоко свіжим якомога довше.
Пастеризація або кип’ятіння молока – найефективніший спосіб запобігти його швидкому скисанню. Непастеризоване і нестерилізоване молоко скисає за кімнатної температури за 12-24 години після того, як його видоїли. Прокип'ячене молоко може залишатися свіжим до тижня. Значення має і в чому молоко зберігається – найкраще його зберігати в скляному чи фарфоровому посуді.
Якщо ви не плануєте випити молоко одразу, скористайтеся цими перевіреними методами для подовження терміну його придатності:
Щоб кип’ячене молоко зберігалось ще довше, перед тим, як його кип'ятити, потрібно додати невелику кількість цукру. Дрібка солі, додана в молоко під час кип'ятіння, також збереже його від скисання.
Якщо ви хочете, щоб молоко довго не псувалося, під час кип'ятіння можна додати в нього невелику кількість соди.
Дрібка солі здатна зберегти в холодильнику навіть непастеризоване молоко. Додайте трохи солі в пляшку або пакет молока – і воно збережеться набагато довше. Сіль потрібно додати одразу під час відкривання пакета або пляшки. Якщо додати потім, не спрацює. Подібний ефект також можна спостерігати від листя хріну – пару листочків, доданих у місткість із молоком, надовго збережуть його свіжим.
Також уникнути скисання допоможуть листки м'яти, які теж можна покласти в молоко.