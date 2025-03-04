Прокип'ячене молоко може залишатися свіжим до тижня

Швидке скисання молока – поширена проблема, з якою стикаються багато людей. Навіть свіже молоко може зіпсуватися всього за кілька днів. ТСН розповідає, які прості добавки допоможуть зберегти молоко свіжим якомога довше.

Пастеризація або кип’ятіння молока – найефективніший спосіб запобігти його швидкому скисанню. Непастеризоване і нестерилізоване молоко скисає за кімнатної температури за 12-24 години після того, як його видоїли. Прокип'ячене молоко може залишатися свіжим до тижня. Значення має і в чому молоко зберігається – найкраще його зберігати в скляному чи фарфоровому посуді.

Якщо ви не плануєте випити молоко одразу, скористайтеся цими перевіреними методами для подовження терміну його придатності: