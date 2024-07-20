Риба-хек з овочами на обід чи вечерю – ідеальний варіант легкої страви на літо.

Інгредієнти:

хек, філе – 500 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 3 шт.;

сметана – 75 г;

сир твердий – 80 г;

лавровий лист – 1 шт.;

перець чорний, горошок – 3 шт.;

лимон – 1/2 шт.;

олія соняшникова за смаком;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Очистіть моркву від шкірки та подрібніть на крупній тертці, пише Shuba. Цибулю почистити, розріжте навпіл та наріжте півкільцями. Змішайте у великій мисці овочі та розділіть цю суміш на дві частини.

Якщо потрібно, очистіть рибу від кісток. Помийте філе та обсушіть паперовими рушниками. Розділіть кожне рибне філе на шматки, але не дрібні. Натріть в окрему ємність сир.

Розігрійте духовку до 200 °С. Підготуйте деко, змащене олією або вистелене пергаментом.

Викладіть у деко половину цибулі та моркви. На овочі покладіть шматки філе риби. Полийте лимонним соком, посоліть, поперчіть. Рівно розподіліть залишок овочів по поверхні риби. Розведіть потрібну кількість сметани з однією столовою ложкою води та полийте хек з овочами.

Останній шар – тертий сир. Присипте ним страву та поставте деко в духовку. Час випікання страви – 30 хвилин.