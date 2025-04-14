ГУР показало підпал службових авто російських силовиків в Архангєльску
Вогонь зі службових фургонів перекинувся на будівлю відділку російської поліції
У російському місті Архангєльск згоріли чотири автомобілі силовиків. Крім того, вогонь перекинувся на будівлю поліції. Про це у понеділок, 14 квітня, повідомили у Головному управлінні розвідки міноборони України.
Пожежа на території обласного управління внутрішніх справ в Росії сталась у суботу, 12 квітня. Внаслідок підпалу згоріли чотири фургони типу «ҐАЗєль», які у службових цілях використовували російські силовики.
ГУР опублікувало відео підпалу авто. На кадрах видно як російськомовний чоловік проникає на територію відділу поліції №4 в місті Архангєльска та обливає фургони займистою речовиною, після чого вони спалахнули. Вогонь з автомобілів перекинувся на поліцейський відділок.
«Руйнівна пожежа ― черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України.
Людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині держави-агресора, більшає – ГУР МО України скеровує на шлях істинний, дієвий та помічний», – наголосили українські розвідники.
Нагадаємо, 13 квітня рух «Атеш» повідомив, що агент партизанського руху здійснив чергову успішну диверсію у Донецькій області, спаливши російський танк.