В Архангєльску спалили фургони російських силовиків

У російському місті Архангєльск згоріли чотири автомобілі силовиків. Крім того, вогонь перекинувся на будівлю поліції. Про це у понеділок, 14 квітня, повідомили у Головному управлінні розвідки міноборони України.

Пожежа на території обласного управління внутрішніх справ в Росії сталась у суботу, 12 квітня. Внаслідок підпалу згоріли чотири фургони типу «ҐАЗєль», які у службових цілях використовували російські силовики.

ГУР опублікувало відео підпалу авто. На кадрах видно як російськомовний чоловік проникає на територію відділу поліції №4 в місті Архангєльска та обливає фургони займистою речовиною, після чого вони спалахнули. Вогонь з автомобілів перекинувся на поліцейський відділок.

«Руйнівна пожежа ― черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України.

Людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині держави-агресора, більшає – ГУР МО України скеровує на шлях істинний, дієвий та помічний», – наголосили українські розвідники.

Нагадаємо, 13 квітня рух «Атеш» повідомив, що агент партизанського руху здійснив чергову успішну диверсію у Донецькій області, спаливши російський танк.