Марк Бернс під час візиту до військового госпіталю в Україні

Радник і особистий духівник президента США Дональда Трампа Марк Бернс заявив, що помилився, коли підтримав рішення президента припинити військову допомогу Україні. Різка зміна позиції Бернса відбулася після його візиту до України. Про це він сказав в інтерв’ю Kyiv Independent.

«Мені знадобилося бути в Києві, бути в Бучі, бачити жорстокості, які відбувалися, невинні вбивства, страти, і знати, що майже 700 релігійних установ були навмисними цілями росіян, і 20 тис. дітей були викрадені та депортовані назад до Росії, не враховуючи 1,3 млн дітей, які зникли безвісти», – розповів він.

Духівник Трампа нині вважає, що підтримка України – це і є «America First» (йдеться про політичний слоган «Америка понад усе», який використовує Дональд Трамп, – ред.).

Пастор наголосив, що залишається рішучим прихильником Дональда Трампа. Однак зараз він намагається звернутися до всіх, «кому, як і мені, промили мізки фейкові ЗМІ про Україну».

Марк Бернс навів приклад, що бачив фейкові новини про те, що в Україні ненавидять релігійні організації й знищують їх.

«Що ж, це нахабна брехня, тому що я був серед деяких з найбільших духовних лідерів України з різних релігійних організацій, в одній кімнаті в Києві, і всі вони мають ту саму спільну позицію – вони мають право сповідувати свою віру в Україні», – заявив він.

Бернс також підкреслив, що свій візит до України він оплатив самостійно й ніхто не привіз його туди навмисно, «з надією, що я донесу їхнє послання».

Нагадаємо, 31 березня Бернс перебував в Україні за запрошенням головного Рабина Моше Асмана. Після свого візиту він облікував заяву, у якій зазначив, що українські військові не просять у США грошей, а відчувають потребу у зброї.