Пастор Марк Бернс під час візиту на деокуповану Київщину / 31 березня 2025 року

У понеділок, 31 березня, особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс перебував в Україні за запрошенням головного Рабина Моше Асмана. Після свого візиту він облікував заяву, у якій зазначив, що українські військові не просять у США грошей, а відчувають потребу у зброї. Відповідний допис Марк Бернс опублікував у своїх соцмережах.

Як розповів головний Рабин України, він разом з пастором Марком Бернсом відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку Київської області, щоб показати духовному раднику Дональда Трампа «наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України». Також під час свого візиту пастор мав змогу особисто поспілкуватися з людьми, які пережили окупацію.

Як стверджує головний Рабин України, побачене дійсно вразило Марка Бернса. Його емоційний допис також свідчить про це.

«Війна в Україні більша, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Незалежно від того, чи вам не подобається президент Трамп, чи президент Зеленський, тут гинуть справжні люди», – заявив Марк Бернс.

Марк Бренс розповів, що українські релігійні лідери розповіли йому про воєнні злочини, які росіяни систематично вчиняють проти жителів України. Йдеться про дітей, жінок та мирних жителів, страчених окупантами. Крім того, російські військові навмисно завдають ударів по культових спорудах.

«20 тис. дітей було викрадено та відвезено до Росії. 300 жінок були зґвалтовані, 700 культових споруд знищено навмисне, бо вони часто це єдине джерело надії для українського народу. Невинним цивільним людям зв’язували за спиною руки та стріляли в потилицю», – написав Марк Бернс.

Духовний радник Дональда Трампа повідомив, що був вражений розповідями людей, які стали свідками російських воєнних злочинів. Він закликав американського президента надати Україні більше військової допомоги.

«Коли я бачу фотографії мертвих тіл дітей і старих людей або чую розповіді з перших вуст про те, як пасторів, зв’язаних за спиною, змушують ставати на коліна та стріляють у потилицю, або про молодих військових, які взяли в руки зброю, яких вбивають ударні безпілотники, я благаю президента Трампа про більше боєприпасів. Щоб захистити їхні домівки, жінок та їхніх дітей [...] Українські військові на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 літаків F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей. Пам’ятайте, саме президент Трамп надіслав Україні Джавеліни», – наголосив духовний радник Дональда Трампа.

Марк Бренс зауважив, що Дональд Трамп дійсно може покласти кінець війні Росії проти України. Своєю чергою, він запевнив, що всі в Україні вдячні американському президенту та США за підтримку.

Зазначимо, що місто Буча Київської області перебувало в російській окупації з 24 лютого до 31 березня 2022 року. За цей період загинули 637 жителів міста. Ці люди загинули внаслідок воєнних дій, були страчені росіянами або вчасно не отримали необхідну медичну допомогу.

Бої за Ірпінь тривали з 27 лютого до 28 березня. Після звільнення міста правоохоронці виявили та передали для проведення судово-медичної експертизи 269 тіл загиблих ірпінців. Близько 10 тис. жителів міста втратили житло через російські обстріли.

Селище Бородянка, що розташоване за 50 км від Києва, перебувало в окупації з 27 лютого до 1 квітня 2022 року. Після звільнення селища під завалами будинків виявили 41 загиблого жителя, згодом ще щонайменше 300 виявили в похованнях. В більшості ексгумованих тіл були зав’язані руки та перерізане горло. Також значна кількість місцевих померла через відсутність медичної допомоги.

Збройні сили України звільнили всю Київську область 2 квітня 2022 року.