Марк Бернс зазначив, що Львів є другою столицею України

Міський голова Львова Андрій Садовий провів телефонну розмову із Марком Бернсом, який є радником і особистим духівником президента США Дональда Трампа.

«Чудова розмова по відеозв’язку із мером Львова Андрієм Садовим. Львів – друга столиця України, місто з багатою історією та культурою. Я справді вражений роботою мера, я залишаюсь на зв’язку та з нетерпінням чекаю на зустріч найближчим часом», – написав Марк Бернс у мережі X у п’ятницю, 11 квітня.

Пастор також опублікував фото, де видно як Яків Флічкін, який є виконавчим директором ГО «Альянс глобальної співпраці», у кабінеті мера тримає телефон під час відеозв’язку між Андрієм Садовим та Марком Бернсом. Саме Яків Флічкін під час візиту до Львова запропонував міському голові провести розмову із Марком Бернсом. Головним підсумком розмови стала домовленість про майбутню зустріч.

Нагадаємо, 31 березня Марк Бернс вперше відвідав Україну. В рамках візиту Бернс поїхав до Бучі, Ірпеня та Бородянки. За словами головного рабина України Моше Реувен Асмана, який супроводжував Бернса у поїздці, пастор на власні очі побачив «наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України». Після побаченого Бернс написав у соцмережах, що «подорожує Україною з розбитим серцем». Він також заявив, що Сили оборони України передусім потребують зброї, а не грошей.