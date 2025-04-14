Андрій Гураль - композитор, аранжувальник та автор пісні «Відлітаю»

У смертельній аварії на Буковині загинув композитор, аранжувальник Андрій Гураль. ДТП сталася увечері 13 квітня в селі Оршівці Непоколовецької громади. Водійка авто Mercedes-Benz Е200 наїхала на чоловіка на одній із вулиць села.

Про те, що відомий в Чернівцях композитор та автор пісень загинув в ДТП повідомив на своїй сторінці в Facebook радіоведучий «Буковинської хвилі» Олег Сірман.

«Кожної години на Буковинській Хвилі лунає пісня Андрія Гураля "Відлітаю". Ніколи не думав, що її слова стануть пророчими. Минулої ночі Андрій трагічно загинув. Він був великою людиною з великим серцем. Геніальним музикантом і моїм наставником», – написав Олег Сірман.

В поліції Буковини повідомили, що смертельна аварія сталася в селі Оршівці. Правоохоронці попередньо встановили, що 61-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz Е200 допустила наїзд на 46-річного місцевого жителя.

Аварія сталася на центральній вулиці села Оршівці

«Внаслідок аварії буковинець отримав численні травми та помер під час надання йому медичної допомоги. Тіло загиблого правоохоронці направили на судово-медичну експертизу», – йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Винуватиці ДТП загрожує до восьми років ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування.

Андрій Гураль як композитор та аранжувальник співпрацював із відомими українськими артистами – Гайтаною, Тонею Матвієнко, гуртами «Нічлава», «Без обмежень» та багатьма іншими. Його аранжування стали основою сотень пісень. Також він був автором відомої пісні «Віділтаю».