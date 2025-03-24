Водій загинув на місці ДТП

На Буковині в дорожньо-транспортній аварії загинув 18-річний мотоцикліст. ДТП сталася вночі 23 березня в селі Молодія. Попередньо, чоловік не впорався з керуванням, з’їхав в кювет і там перекинувся разом з транспортом.

Повідомили в поліцію про смертельну аварію в селі Молодія Чернівецького району місцеві жителі. Селяни розповіли, що в ДТП попередньо загинув водій мотоцикла. Для з’ясування обставин аварії на місце події негайно виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група.

«Правоохоронці попередньо встановили, що 18-річний житель с. Кут, не впорався з керуванням мотоцикла Каvаsакі, допустив зʼїзд транспортного засобу в кювет з подальшим перекиданням», – зазначили в поліції Буковини в понеділок, 24 березня.

Унаслідок аварії мотоцикліст отримав численні травми та загинув на місці події. Тіло буковинця правоохоронці направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті. Окрім того, відомості про ДТП слідчі поліції внесли до ЄРДР за 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Транспортний засіб вилучили. Триває досудове розслідування.