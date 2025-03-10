Від сильного удару авто опинилося в лісопосадці

Неподалік Чернівців близько 14:00 9 березня в смертельній ДТП загинув 40-річний водій. В аварії зіткнулися автомобілі марки Nissan Rogue та Mercedes Benz S350. Від сильного удару останній з’їхав з дороги і опинився в лісопосадці. Від отриманих травм водій останнього авто помер під час проведення реанімаційних заходів в лікарні.

Смертельна аварія трапилася в адміністративних межах села Тарашани. На автодорозі М-19 «Чернівці – Тереблече» зіткнулися два автомобілі. Водії, які проїжджали повз і стали свідками ДТП, викликали на місце пригоди поліцію та бригаду швидкої допомоги.

На подію одразу виїхали співробітники відділу розслідування злочинів в сфері транспорту поліції, слідчо-оперативна група з м. Герца та медики. «Правоохоронці попередньо встановили, що 38-річний водій автомобіля Nissan Rogue не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Benz S350, під керуванням 40-річного жителя села Стерче», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 10 березня.

Внаслідок аварії водій Mercedes Benz S350 отримав важкі травми. Його швидка медична допомога оперативно доправила до лікарні, однак чоловік помер в реанімаційному відділенні під час проведення реанімації. Окрім водія, травми також отримала його 42-річна пасажирка. Лікарі також госпіталізували потерпілу до медичної установи.

Тіло загиблого поліцейські направили на проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці затримали водія-порушника та помістили під охорону до спецпалати лікарні. Наразі слідчі поліції вирішують питанням про повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 38-річному водію загрожує до 8 років позбавлення волі.