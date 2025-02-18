Вантажівка спочатку проломила огорожу

У Тернополі бетонозмішувач після обіду обід 18 лютого на швидкості протаранив п'ять авто на стоянці. Дорожньо-транспортна пригода сталася без потерпілих поруч з торговим центром «Орнава», що на вулиці Торговиця біля ринку. На водія патрульні поліцейські склали протокол про адміністративне порушення.

Поруч з торговим центром ведеться будівництво. Саме звідти прямував бетонозмішувач. Однак 50-річний водій вантажівки не впорався з керуванням і як наслідок, бетонозмішувач протаранив огорожу і в’їхав в п'ять припаркованих на стоянці автомобілів.

«Близько о 15:27 патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих. Поліцейські зʼясували, що водій бетонозмішувача Volvo допустив самовільний рух транспортного засобу, унаслідок чого вантажівка пошкодила п’ять авто: BMW, Suzuki, Ford та два Jeep», – повідомили ZAXID.NET в патрульній поліції Тернопільщини.

В ДТП ушкодження отримали кілька позашляховиків

Правоохоронці також встановили, що в аварії ніхто не постраждав. Водій вантажівки перебував на місці. На нього патрульні склали адміністративні матеріали.