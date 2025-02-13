Хлопчик раптово вибіг на дорогу

На Тернопільщині в смертельній аварії загинув 4-річний хлопчик. Дитина потрапила під колеса вантажівки. ДТП сталося після обіду 13 лютого в селі Красне Гримайлівської громади Чортківського району. Наразі правоохоронці з’ясовують причини ДТП.

На одній із вулиць населеного пункту близько 15:00 під колеса автомобіля Volkswagen T4 потрапив 4-річний хлопчик. Очевидці аварії намагалися самотужки допомогти дитині і паралельно викликали швидку допомогу та поліцію.

На місце події виїжджали працівники сектору реагування патрульної поліції Гусятина та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 13 лютого. Не зважаючи на зусилля медиків швидкої, травми хлопчика виявилися несумісними із життям і лікарям не вдалося врятувати його.

Правоохоронці встановили, що водій автівки – житель Хмельницької області. У чоловіка взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тіло загиблої дитини відправили на судово-медичну експертизу.

Наразі вирішують питання про внесення факту смертельної аварії до ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі.