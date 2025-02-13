Аварія сталася вночі 8 липня 2024 року в селі Стеблівка Хустського району

Хустський районний суд визнав уродженця села Їжівці Стороженецького району Чернівецької області Думітру Боєра винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння смертельної ДТП на Закарпатті водієві Mercedes-Benz GL 350 призначили 5 років ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 лютого, вночі 8 липня 2024 року Думітру Боєр проявив неуважність до дорожньої обстановки, своєчасно не загальмував і переїхав чоловіка, який лежав на дорозі по вул. Салдобошська в селі Стеблівка Хустського району. Внаслідок отриманих травм закарпатець загинув на місці, а експертиза виявила в його крові 4.57 проміле алкоголю.

В судовому засіданні Думітру Боєр визнав свою вину і розповів, що в ту ніч їхав з міста Чернівці в село Боржава на відпочинок. У Стеблівці він відчув удар в правій частині автомобіля і подумавши, що натрапив в яму, продовжив рух далі. Наступного дня його зупинили працівники поліції і повідомили, що він причетний до ДТП. Обвинувачений сказав, що не бачив людину, яка лежала на дорозі, і шкодує за вчинене.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ярослав Орос визнав Думітру Боєра винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений має сплатити 49,4 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.