Внаслідок ДТП 21-річний водій мікроавтобуса загинув на місці події

У Чернівцях сталась смертельна аварія. На дорозі зіткнулися тролейбус та водій Mercedes-Benz Vito. Про це у суботу, 22 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Аварія трапилась ввечері п’ятниці, 21 лютого. Попередньо правоохоронці встановили, що 21-річний житель села Сергії, який перебував за кермом Mercedes-Benz Vito, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з тролейбусом, яким керував 61-річний чернівчанин.

«Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобуса від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Тіло загиблого поліцейські відправили на проведення судово-медичної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, 7 лютого у Львові на зупинці громадського транспорту тролейбус збив пішохідку. Медики намагалися врятувати 74-річну жінку, однак під час госпіталізації у неї сталася раптова зупинка кровообігу.