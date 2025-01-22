ДТП сталася увечері 21 січня в селі Заволока

Увечері 21 січня неподалік Чернівців трапилася смертельна аварія. Пішохід раптово вибіг на проїжджу частину дороги і потрапив під колеса легкового авто. Поліцейські, які приїхали на виклик, встановили, що ДТП трапилося за участі Citroen C5, за кермом якого перебував 35-річний житель міста Сторожинець.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася в селі Заволока на трасі Чернівці – Сторожинець. Чоловік раптово вибіг з вулиці на дорогу, де на нього наїхав автомобіль. Очевидці аварії на місце пригоди викликали поліцейських і бригаду швидкої медичної допомоги.

«Отримавши повідомлення про ДТП в селі Заволока, одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції з Сторожинця. Попередньо правоохоронці встановили, що 35-річний житель Сторожинця керував автомобілем Citroen C5 і допустив наїзд на 44-річного жителя села Кам’яна, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги», – повідомили в поліції Буковини в середу, 22 січня.

У результаті ДТП пішохід отримав численні травми та загинув на місці події. Тіло буковинця поліцейські направили на проведення судово-медичної експертизи. Також правоохоронці вилучили авто на арештмайданчик.

За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі слідство встановлюють всі обставини ДТП.