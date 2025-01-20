На Буковині пʼяний водій буса збив на смерть двох пішоходів
Суд арештував підозрюваного на два місяці без права внесення застави
На Буковині п’яний водій мікроавтобуса на смерть збив двох пішоходів на сільській дорозі. Аварія сталася увечері 17 січня в селі Веренчанка Чернівецького району. Правоохоронці 19 січня оголосили йому про підозру у скоєнні ДТП в стані алкогольного сп’яніння. Також суд залишив його під вартою на 2 місяці без права внесення застави.
Смертельна аварія сталася на сільській вулиці Шевченка у населеному пункті Веренчанка Чернівецького району. 31-річний житель цього села керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter допустив наїзд на двох пішоходів, які йшли узбіччям дороги.
Під колесами мікроавтобуса опинилися 17-річна місцева жителька та 30-річний чоловік, житель с. Давидівці, повідомили в поліції Буковини. Від отриманих травм вони померли на місці аварії.
Правоохоронці затримали водія і за результатами освідування встановили, що на момент скоєння ДТП він перебував у стані алкогольного спʼяніння. У прокуратурі Буковини повідомили, що 19 січня йому оголосили про підозру ч. 4 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох осіб). Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.