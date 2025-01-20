В аварії загинула неповнолітня дівчина та 30-річний чоловік

На Буковині п’яний водій мікроавтобуса на смерть збив двох пішоходів на сільській дорозі. Аварія сталася увечері 17 січня в селі Веренчанка Чернівецького району. Правоохоронці 19 січня оголосили йому про підозру у скоєнні ДТП в стані алкогольного сп’яніння. Також суд залишив його під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Смертельна аварія сталася на сільській вулиці Шевченка у населеному пункті Веренчанка Чернівецького району. 31-річний житель цього села керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter допустив наїзд на двох пішоходів, які йшли узбіччям дороги.

Під колесами мікроавтобуса опинилися 17-річна місцева жителька та 30-річний чоловік, житель с. Давидівці, повідомили в поліції Буковини. Від отриманих травм вони померли на місці аварії.

Правоохоронці затримали водія і за результатами освідування встановили, що на момент скоєння ДТП він перебував у стані алкогольного спʼяніння. У прокуратурі Буковини повідомили, що 19 січня йому оголосили про підозру ч. 4 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох осіб). Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.