У ДТП дивом не постраждали пішоходи

У Львові водій BMW X5 вчинив ДТП і зніс металеву огорожу біля автовокзалу «Північний» на вул. Богдана Хмельницького. Патрульні помітили у нього ознаки сп’яніння, але від перевірки він відмовився.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львова, 41-річний водій позашляховика вчинив ДТП близько 16:00 у суботу.

«Водій не впорався з керуванням і зніс металеву огорожу, яка розділяла дорогу та хідник. Під час спілкування із керманичем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння, однак від перевірки він відмовився», – зазначили у патрульній поліції.

На цій ділянці тротуару дуже жвавий рух, оскільки поруч – автостанція та торговий центр (фото патрульної поліції)

На водія склали два протоколи – за скоєну ДТП та за керування транспортним засобом з ознаками алкогольного спʼяніння.