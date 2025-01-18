У ДТП біля Кам’янки-Бузької на Львівщині загинув 49-річний велосипедист
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Аварія трапилася у темну пору доби
Ввечері 17 січня на трасі Львів – Радехів – Луцьк у ДТП з автомобілем загинув велосипедист. Аварія трапилася близько 21:00 біля села Новий Став неподалік Кам’янки-Бузької.
Як повідомили у поліції, водій легковика Peugeot, 31-річний житель Золочівського району, здійснив наїзд на велосипедиста, 49-річного мешканця Львівщини. Він загинув на місці події.
Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини аварії встановлюють.
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