Аварія трапилася у темну пору доби

Ввечері 17 січня на трасі Львів – Радехів – Луцьк у ДТП з автомобілем загинув велосипедист. Аварія трапилася близько 21:00 біля села Новий Став неподалік Кам’янки-Бузької.

Як повідомили у поліції, водій легковика Peugeot, 31-річний житель Золочівського району, здійснив наїзд на велосипедиста, 49-річного мешканця Львівщини. Він загинув на місці події.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини аварії встановлюють.