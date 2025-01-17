Загиблого чоловіка знайшов житель сусіднього села

Правоохоронці Тернопільщини розслідують смертельну пригоду в лісі неподалік Борщова. 44-річний водій мотоблока виїхав в лісопосадку, там транспорт перевернувся і переїхав колесами чоловіка. Вже без ознак життя його знайшов житель сусіднього села.

Інцидент трапився увечері 16 січня на території Скала-Подільської громади. В місцевому лісництві житель села Іванків помітив на лісовій дорозі перекинутий мотоблок. Коли підійшов до транспорту ближче, то побачив, що під ним лежить непритомний чоловік. Про дорожню пригоду житель села Іванків повідомив в поліцію і викликав бригаду швидкої допомоги.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий, керуючи мотоблоком Zubr, не впорався з керуванням, впав з транспортного засобу та потрапив під його колеса», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 17 січня.

Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть водія мотоблока. Він помер від отриманих травм. Тіло 44-річного чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії.