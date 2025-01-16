При виході з транспорту на жінку наїхав тролейбус і смертельно травмував її

Тернопільський апеляційний суд звільнив від відбування основного покарання водія тролейбуса, який смертельно травмував 73-річну тернополянку при виході з громадського транспорту. Чоловік не переконався, що всі пасажири вийшли з салону, зачинив двері тролейбуса, тим самим затиснув руку жінки. Транспорт рушив і протягнув потерпілу з собою, переїхавши. Суд першої інстанції присудив чоловіку три роки позбавленні волі, а комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» зобов’язав відшкодувати сину загиблої 450 тис. грн моральної компенсації.

Смертельна ДТП з тролейбусом, в якій загинула 73-річна тернополянка Стефанія К., сталася на зупинці «3 лікарня» за адресою: вул. Бережанська. Правоохоронці встановили, що близько 9:30 24 червня 2019 року водій тролейбуса № 11 КП «Тернопільелектротранс» Аркадій Д. у м. Тернополі перевозив пасажирів по звичному маршруту.

Зупинившись на зупинці «3 лікарня» він не переконався, що всі пасажири вийшли із салону, зачинив двері та рушив. При цьому дверима затиснув руку жінки. 73-річна тернополянка впала на асфальт, її протягнуло по дорозі і тролейбус переїхав тіло ще заднім колесом. Внаслідок отриманої політравми потерпіла померла в лікарні.

Тернопільський міськрайонний суд 26 вересня 2024 року виніс вирок 55-річному водію Аркадію Д. Його визнали винуватим в порушенні правил безпеки дорожнього руху що спричинили смерть потерпілої, повідомили в пресслужбі Тернопільському апеляційному суді в четвер, 16 січня. Також водію призначили покарання – три роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном на один рік.

Також Тернопільський міськрайонний суд частково задовільнив цивільний позов сина загиблої жінки до КП «Тернопільелектротранс» та стягнув на його користь 450 тис. грн моральної шкоди. Однак захисник водія тролейбуса та адвокат комунального підприємства подали апеляційні скарги на вирок та задоволення цивільного позову.

«Захисник обвинуваченого просив врахувати, що його підзахисний – у 2015 році брав участь в АТО та отримав поранення, тому був учасником бойових дій та особою з 2 групою інвалідності. Крім того, його мати теж мала встановлену 3 групу інвалідності та через поганий стан здоров'я потребувала постійного лікування. Тому при призначенні покарання адвокат просив встановити обвинуваченому 2 роки іспитового строку. Також просив не позбавляти його права керувати транспортним засобом, оскільки тоді його підзахисний втратить роботу водія», – йдеться в повідомленні.

Під час апеляційного розгляду обвинувачений також відшкодував потерпілому 200 тис. грн моральної шкоди. В суд також син загиблої жінки надіслав заяву, що вони примирились і він не заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисника обвинуваченого.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду звільнила Аркадія Д. від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік. Однак обвинувачений буде позбавлений права керувати автомобілем строком на один рік. Окрім того, КП «Тернопільелектротранс» все-таки буде вимушене заплатити 450 тис. грн моральної шкоди сину загиблої жінки.