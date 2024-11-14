Водій автобуса в'їхав в електричний стовп

Маршрутний автобус потрапив в серйозне ДТП в Тернополі на дамбі ставу. Аварія сталася вранці в годину пік. Комунальний транспорт в’їхав в електричну опору. Як травмувалися пасажири, які перебували в автобусі, одну дитину забрала в лікарню бригада швидкої допомоги.

В поліції Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що аварія в центрі міста на дамбі тернопільського ставу сталася о 7:30 14 листопада. В електричний стовп в’їхала маршрутка №15. За словами речника поліції Сергія Крети, на місце виїжджали патрульні поліцейські, які оформили ДТП.

За його словами, аварія сталася о 7.30. Це була маршрутка № 15. За словами водія автобуса, він в’їхав в стовп, оскільки його підрізала інша машина. Щоб уникнути більшої аварії, чоловік вивернув кермо вправо.

За даними поліції, одразу з пасажирів ніхто не повідомив про травми. Люди, які їхали в маршрутці, пересіли на інший громадський транспорт. Однак, пізніше в лікарню все-таки почали поступати травмовані.

«О 10:00 до одного з медзакладів Тернополя за допомогою звернувся 15-річний хлопець, він перебував у цій маршрутці на момент ДТП. Лікарі діагностували попереднього у нього струс мозку. Наразі медики продовжують оглядати його», — розповів Сергій Крета.

Наразі правоохоронці за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху). Поліцейські через камери відеоспостереження встановлюють водія авто, яке підрізало маршрутне таксі. На винуватця очікує штраф.