Аварія сталася на трасі Тернопіль – Чернівці

Неподалік Заліщиків на Тернопільщині в смертельній аварії загинула 22-річна жінка. Правоохоронці з’ясували, що водій легкового авто, в якому перебувала загибла, не дотримався правил дорожнього руху і зіткнувся з вантажним бусом. Він отримав важкі травми і наразі перебуває в реанімації..

Смертельна ДТП сталася близько 17:00 6 листопада неподалік села Бересток Заліщицької громади Чортківського району. На трасі Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече не розминулися два автомобілі Ford Focus та Mercedes-Benz Sprinter. На місце пригоди очевидці викликали правоохоронців і швидку медичну допомогу.

«При виїзді слідчо-оперативної групи поліції стало відомо, що житель Чортківського району, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, допустив зіткнення із Mercedes-Benz Sprinter», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 7 листопада.

В результаті удару від отриманих травм на місці події померла 22-річна пасажирка з легкового авто. За інформацією Telegram-каналу «Х..ий Тернопіль» жінка працювала медсестрою в Заліщицькій районній лікарні. Водія легкового авто у важкому стані госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини). У водіїв також відібрали зразки на встановлення алкоголю в крові. Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.