Аварія сталася в селі Дружба

На Тернопільщині на міжнародній трасі Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече після обіду 7 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення двох авто, Volkswagen T5 та Mercedes Benz Sprinter, загинув водій. Ще двох людей госпіталізували в реанімаційні відділення лікарень області. Рух транспорту наразі на цій ділянці дороги ускладнений.

Повідомлення про смертельну аварію в селищі Дружба Теребовлянської громади в поліцію надійшло близько 14:00. На місце пригоди також виїхали рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання деблокували водіїв та пасажира. Також працівники Служби порятунку запобігли займанню пального, що могло призвести до додаткової небезпеки, повідомили в ДСНС.

«У результаті удару 66-річний водій Volkswagen T5 загинув на місці події, пасажира з даного авто доправили до лікарні. Госпіталізувала бригада швидкої допомоги й кермувальника з Sprintera», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 7 листопада.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України. Поліцейські встановлюють всі обставини аварії, хто саме з водіїв спричинив зіткнення. Також у чоловіків взяли зразки крові на встановлення алкогольного сп’яніння. Рух транспорту на цій ділянці дороги забезпечують патрульні поліцейські.