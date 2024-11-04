В Кременецькому районі на Тернопільщині водій легкового авто на смерть збив пішохода. Потерпілий чоловік переходив дорогу в забороненому місці. Після зіткнення з автомобілем його доправили в лікарню, однак він помер в реанімації.

Смертельна аварія сталася увечері в неділю, 3 листопада неподалік села Підлісці Кременецького району. На автодорозі «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече» водій автомобіля Audi А4 здійснив наїзд на пішохода, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 4 листопада.

На місце події водій викликав правоохоронців та бригаду швидкої допомоги. Правоохоронці, які приїхали на місце пригоди, з’ясували, що попередньо, місцевий житель села Підлісці переходив проїжджу частину дороги у забороненому місці, коли на нього наїхав автомобіль.

Постраждалого чоловіка медики швидкої доправили до реанімаційного відділення. Однак, врятувати життя йому не вдалося.

За фактом загибелі людини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини). У водія відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові. Наразі триває розслідування смертельної ДТП.