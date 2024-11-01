Смертельна аварія сталася в селі Вікно на Гусятинщині

На Тернопільщині водій на дорозі на смерть збив пішохода. Смертельна аварія сталася в селі Вікно на Гусятинщині. Чоловік, віком 74 роки, помер до приїзду швидкої.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на центральній дорозі в селі Вікно Чортківського району. Близько 18:30 31 жовтня водій авто Renault Scenic 4 наїхав на пішохода, який перебував на дорозі. На місце викликали поліцейських і бригаду швидкої допомоги.

«За попередньою інформацією, водій не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та збив чоловіка, який знаходився на проїжджій частині дороги. Пішохід від отриманих травм помер на місці аварії. Водій попередньо тверезий», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 1 листопада.

Однак в чоловіка, причетного до ДТП, взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом смертельної аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).

Вранці 31 жовтня на Чортківщині трапилася ще одна аварія, в якій важкі травми отримав неповнолітній хлопець. О 10:25 в Хоросткові водій Volvo V50 виїжджав з другорядної дороги на головну і зіткнувся із мотоциклом Lifan. Травми отримав 16-річний мотоцикліст. Його з численними тілесними ушкодженнями бригада екстреної допомоги госпіталізувала до медзакладу.