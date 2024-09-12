Чоловік сів за кермо, не маючи посвідчення водія

На Тернопільщині п'яний водій спочатку в'їхав в огорожу, а потім на смерть збив пішохідку. з місця смертельної аварії чоловік втік, але поліцейські розшукали його в сусідньому селі. ДТП сталася в селі Сидорів Чортківського району. Правоохоронці також з’ясували, що водій вже неодноразово порушував правила дорожнього руху, а в той день взагалі керував без водійських прав.

Аварія сталася близько 17:00 11 вересня в селі Сидорів Чортківського району. Водій на позашляховику Mitsubishi L200 на смерть збив 56-річну місцеву жительку і втік. На місце пригоди очевидці одразу викликали поліцейських та бригаду швидкої допомоги. За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Олександра Марченка, працівники Гусятинського відділення поліції оперативно встановили особу втікача. Це – 25-річний житель сусіднього села.

«За попередньою інформацією, чоловік, керуючи автомобілем Mitsubishi L200, не впорався з керуванням та в'їхав в огорожу. Після цього він не зупинився, а, виїжджаючи, збив місцеву мешканку. Жінка від отриманих травм померла на місці ДТП», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 12 вересня.

Поліцейські також встановили, що на момент автопригоди водій був в стані алкогольного сп'яніння. За даними правоохоронців, підозрюваний сів за кермо автомобіля не маючи посвідчення водія. Проте він уже не вперше потрапляє у поле зору поліції за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримали, йому інкримінують ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинені в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.