У четвер, 19 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Продовження запобіжного заходу. Підозрюваного у вбивстві Фаріон Зінченка суд залишив під вартою. Посилили безпеку біля шкіл. У місті зробили це після інформації у Telegram про теракти у львівських школах. Пережив інфаркт завдяки операції . У лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова врятували 72-річного митця. «Велосипедом на роботу». У Львові вже вдев'яте влаштували щорічну акцію, щоб популяризувати велосипед як вид транспорту .

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