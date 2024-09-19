У Львові вдев'яте влаштували акцію «Велосипедом на роботу»
Новини Львова від ZAXID.NET за 19 вересня
0 0
У четвер, 19 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Продовження запобіжного заходу. Підозрюваного у вбивстві Фаріон Зінченка суд залишив під вартою.
- Посилили безпеку біля шкіл. У місті зробили це після інформації у Telegram про теракти у львівських школах.
- Пережив інфаркт завдяки операції . У лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова врятували 72-річного митця.
- «Велосипедом на роботу». У Львові вже вдев'яте влаштували щорічну акцію, щоб популяризувати велосипед як вид транспорту .
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter